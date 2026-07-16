Die Exporte sanken trotz der US-Zölle nur leicht

Der Handelsstreit mit den USA wirbelt seit dem Vorjahr den Export durcheinander. Am Volumen macht sich das aber kaum bemerkbar: Aus Oberösterreich, dem exportstärksten Bundesland, sanken die Ausfuhren 2025 nur leicht um 2,1 Prozent.
Oberösterreich bleibt „Exportkaiser“: Aus dem Bundesland wurden im Vorjahr Waren im Wert von 47,27 Milliarden Euro exportiert – um 2,1 Prozent weniger als im Jahr davor, aber immer noch ein Viertel aller bundesweiten Ausfuhren. Dem stehen Importe in Höhe von 36,3 Milliarden Euro gegenüber, wie Zahlen der Statistik Austria und unsere Grafik zeigen.
Deutschland wichtigster Handelspartner
Das Minus bei den Ausfuhren fiel trotz der US-Zölle nur klein aus. Denn wichtigster Handelspartner in beide Richtungen bleibt mit großem Abstand Deutschland: Während in unser Nachbarland Waren im Wert von mehr als 17 Milliarden Euro exportiert wurden, betrugen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten „nur“ 2,73 Milliarden Euro. Am häufigsten wurden aus Oberösterreich Kessel, Maschinen, mechanische Geräte, Eisen, Stahl sowie elektrische Maschinen exportiert.
„Die regionale Außenhandelsentwicklung des Jahres 2025 war in den meisten österreichischen Bundesländern von einer stagnierenden oder leicht rückläufigen Exportdynamik geprägt“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Genereldirektorin der Statistik Austria. Denn bundesweit gingen die Exporte um 0,5 Prozent zurück. Das größte Minus bei den Ausfuhren verzeichnete mit -6,7 Prozent das Burgenland. In vier Bundesländern gab es hingegen Wachstum, das größte mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent in Tirol.
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