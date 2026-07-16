Die Exporte sanken trotz der US-Zölle nur leicht

„Die regionale Außenhandelsentwicklung des Jahres 2025 war in den meisten österreichischen Bundesländern von einer stagnierenden oder leicht rückläufigen Exportdynamik geprägt“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Genereldirektorin der Statistik Austria. Denn bundesweit gingen die Exporte um 0,5 Prozent zurück. Das größte Minus bei den Ausfuhren verzeichnete mit -6,7 Prozent das Burgenland. In vier Bundesländern gab es hingegen Wachstum, das größte mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent in Tirol.