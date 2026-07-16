Horrorunfall mit ein paar Kratzern überlebt

Was wäre wenn – diese Frage darf man sich beim Anblick eines Unfallbildes aus Ebensee nicht stellen. Eine Leitplanke hatte sich durch einen Kombi gebohrt! Doch es saß offenbar ein Schutzengel am Beifahrersitz – die junge Lenkerin, die alkoholisiert war, stieg mit nur einigen Kratzern aus.
Die 26-Jährige aus Bad Ischl fuhr am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem Kombi auf der B145 von ihrem Heimatort kommend Richtung Ebensee. Im Ortschaftsbereich Kößlbach geriet sie auf das Bankett und fuhr über den Geh- und Radweg auf die Leitplanke auf.
Alkohol war im Spiel
Die Leitplanke wurde ausgerissen und bohrte sich durch das Fahrzeug. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und gab an, lediglich leicht verletzt zu sein, wurde aber zur weiteren Untersuchung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Hier wurden nur einige Kratzer am Arm versorgt. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 0,78 Promille positiv.
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