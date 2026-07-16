Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leitplanke durch Pkw:

Horrorunfall mit ein paar Kratzern überlebt

Oberösterreich
16.07.2026 12:00
Unfassbar, dass die Lenkerin nur mit leichten Blessuren davongekommen ist
Unfassbar, dass die Lenkerin nur mit leichten Blessuren davongekommen ist(Bild: FF Ebensee)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Was wäre wenn – diese Frage darf man sich beim Anblick eines Unfallbildes aus Ebensee nicht stellen. Eine Leitplanke hatte sich durch einen Kombi gebohrt! Doch es saß offenbar ein Schutzengel am Beifahrersitz – die junge Lenkerin, die alkoholisiert war, stieg mit nur einigen Kratzern aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 26-Jährige aus Bad Ischl fuhr am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem Kombi auf der B145 von ihrem Heimatort kommend Richtung Ebensee. Im Ortschaftsbereich Kößlbach geriet sie auf das Bankett und fuhr über den Geh- und Radweg auf die Leitplanke auf.

Die Leitplanke bohrte sich durch den WAgen
Die Leitplanke bohrte sich durch den WAgen(Bild: FF Ebensee)
Spektakuläre Aufnahme vom Einsatz
Spektakuläre Aufnahme vom Einsatz(Bild: FF Ebensee)
Die Feuerwehr Ebenss beim Sichern und Räumen der Unfallstelle
Die Feuerwehr Ebenss beim Sichern und Räumen der Unfallstelle(Bild: FF Ebensee)
Die Leitplanke hatte sich um den Fahrersitz „herumgeschlängel“
Die Leitplanke hatte sich um den Fahrersitz „herumgeschlängel“(Bild: FF Ebensee)
Mit schwerem Gerät ging die Feuerwehr ans Werk
Mit schwerem Gerät ging die Feuerwehr ans Werk(Bild: FF Ebensee)

Alkohol war im Spiel
Die Leitplanke wurde ausgerissen und bohrte sich durch das Fahrzeug. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und gab an, lediglich leicht verletzt zu sein, wurde aber zur weiteren Untersuchung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Hier wurden nur einige Kratzer am Arm versorgt. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 0,78 Promille positiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.07.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
152.045 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
128.183 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
111.717 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1462 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
900 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Oberösterreich
Leitplanke durch Pkw:
Horrorunfall mit ein paar Kratzern überlebt
Deutschland wichtiger
Die Exporte sanken trotz der US-Zölle nur leicht
Ist Krise überwunden?
KTM verkaufte heuer 80 Prozent mehr Motorräder
Einsatz der Feuerwehr
„Aufgebrachte“ Vogelspinne in Wohnung ausgebüxt
Behördlicher Beschluss
Flugplatz bleibt für die gesamte Saison gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf