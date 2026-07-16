Horrorunfall mit ein paar Kratzern überlebt

Alkohol war im Spiel

Die Leitplanke wurde ausgerissen und bohrte sich durch das Fahrzeug. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und gab an, lediglich leicht verletzt zu sein, wurde aber zur weiteren Untersuchung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Hier wurden nur einige Kratzer am Arm versorgt. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 0,78 Promille positiv.