KTM verkaufte heuer 80 Prozent mehr Motorräder

Der Konzern verkaufte den Angaben zufolge im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS außerhalb des indischen Marktes. Das entspricht einer Steigerung von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2026.

Motorradverkauf springt an

Auf das gesamte erste Halbjahr gerechnet kommt KTM auf 89.000 verkaufte Motorräder außerhalb des indischen Marktes und knapp 59.000 abgesetzte Motorräder über den neuen indischen Mehrheitseigentümer Bajaj Auto. Insgesamt wurden damit im Halbjahr rund 147.500 Motorräder weltweit verkauft – ein Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.