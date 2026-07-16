KTM verkaufte heuer 80 Prozent mehr Motorräder

Die Bajaj Mobility, früher Pierer Mobility und Mutter des Innviertler Motorradherstellers KTM, hat ihren Umsatz weiter gesteigert. Im zweiten Quartal lag er laut vorläufigen Zahlen bei 370 Millionen Euro nach 330 Millionen im ersten Quartal und 231 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode.
Im gesamten ersten Halbjahr lag der Umsatz der Motorradsparte bei 700 Millionen und damit in etwa doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr 2025 (373 Millionen Euro).
Der Konzern verkaufte den Angaben zufolge im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS außerhalb des indischen Marktes. Das entspricht einer Steigerung von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2026.
Motorradverkauf springt an
Auf das gesamte erste Halbjahr gerechnet kommt KTM auf 89.000 verkaufte Motorräder außerhalb des indischen Marktes und knapp 59.000 abgesetzte Motorräder über den neuen indischen Mehrheitseigentümer Bajaj Auto. Insgesamt wurden damit im Halbjahr rund 147.500 Motorräder weltweit verkauft – ein Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Gewinn-Marge drehte ins Plus
Die operativen Ergebnismargen dürften laut den vorläufigen Zahlen im Jahresabstand deutlich ins Plus gedreht haben. Für das zweite Quartal 2026 erwartet die Gesellschaft eine EBITDA-Marge (also eine Gewinn-Marge) von rund 8,7 Prozent und für das gesamte erste Halbjahr von rund 5,4 Prozent. Abzüglich der Sanierungsgewinne waren die Margen im Vorjahr negativ. Zum operativen Gewinn und Konzernergebnis machte das Unternehmen vorerst keine Angaben. Die Präsentation der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal ist für den 27. August angesetzt.
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