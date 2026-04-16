Nächster Schlag für die Gesundheitsversorgung

Keine Übergangszeit. Keine Vorankündigung. Nichts. Mir nichts, dir nichts wurde von einem Tag auf den anderen die Rheuma-Ambulanz im Reha-Zentrum Großgmain geschlossen. 400 Patienten sind jetzt ohne akute Versorgung ihrer Gelenkerkrankung. Das kann für viele Betroffene schmerzhaft sein.