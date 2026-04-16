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Blitz-Aus für Ambulanz

Nächster Schlag für die Gesundheitsversorgung

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16.04.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Ein Anruf mit Folgen: Wer seine Gelenkerkrankungen im Reha-Zentrum Großgmain ambulatorisch behandeln ließ, dem zog es kürzlich den Boden unter den Füßen weg. Denn die fleißigen Mitarbeiter des Reha-Zentrums müssen 400 Rheuma-Patienten sagen, dass sie künftig ersatzlos keine Termine mehr bekommen...

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Keine Übergangszeit. Keine Vorankündigung. Nichts. Mir nichts, dir nichts wurde von einem Tag auf den anderen die Rheuma-Ambulanz im Reha-Zentrum Großgmain geschlossen. 400 Patienten sind jetzt ohne akute Versorgung ihrer Gelenkerkrankung. Das kann für viele Betroffene schmerzhaft sein. 

Dass Mediziner nicht offiziell dazu Stellung beziehen wollen, ist logisch: Sie fürchten um ihr Ansehen. Die „Krone“ hat jedoch trotzdem den Zorn der Ärzte festgehalten. 

Zudem rechtfertigt die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ihr Vorgehen in unserem Artikel. Den Patienten hilft das wenig. Der Obmann der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Salzburg fürchtet damit übrigens einen weiteren Schritt zu mehr Privatversicherungen. 

Lesen Sie auch:
Das Reha-Zentrum in Großgmain (Salzburg) darf keine Rheuma-Ambulanz mehr betreiben.
Krone Plus Logo
Reha-Zentrum Großgmain
Rheuma-Ambulanz wurde über Nacht geschlossen
16.04.2026

Doch die „Krone“ hat auch etwas Gutes erfahren: Die betroffenen Patienten könnten bald wieder von ihrem bisherigen Facharzt behandelt werden – wo, wird sich allerdings erst entscheiden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Donnerstag! 

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