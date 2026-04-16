„Was kümmert es uns?“: Arsenal lässt Kritik kalt

Die „Gunners“ dürfen nach einer Nullnummer gegen Sporting Lissabon weiterhin vom Champions-League-Titel träumen. Die Londoner hatten sich mit einem Hinspiel-1:0 einen entscheidenden Vorteil verschafft und schnuppern im zweiten Jahr in Folge Halbfinalluft. Das auch dank acht Zu-Null-Partien in zwölf Saisonmatches. „Zweimal in Folge im Semifinale ist ein unglaublicher Erfolg, jetzt wollen wir einen weiteren Schritt machen“, so Rice. 2025 war gegen PSG Endstation, diesmal wartet Atletico Madrid. „Wir gehen Schritte, die in diesem Klub seit 140 Jahren nicht gemacht wurden. Jetzt warten zwei magische Nächte. Das Duell ist völlig offen“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta.