„Was kümmert es uns?“: Arsenal lässt Kritik kalt

Dass der FC Arsenal für seinen zuletzt ereignisarmen Spielstil Kritik einstecken musste, lässt Trainer Mikel Arteta und Spielmacher Declan Rice kalt ...
Die „Gunners“ dürfen nach einer Nullnummer gegen Sporting Lissabon weiterhin vom Champions-League-Titel träumen. Die Londoner hatten sich mit einem Hinspiel-1:0 einen entscheidenden Vorteil verschafft und schnuppern im zweiten Jahr in Folge Halbfinalluft. Das auch dank acht Zu-Null-Partien in zwölf Saisonmatches. „Zweimal in Folge im Semifinale ist ein unglaublicher Erfolg, jetzt wollen wir einen weiteren Schritt machen“, so Rice. 2025 war gegen PSG Endstation, diesmal wartet Atletico Madrid. „Wir gehen Schritte, die in diesem Klub seit 140 Jahren nicht gemacht wurden. Jetzt warten zwei magische Nächte. Das Duell ist völlig offen“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta.
Kritik am biederen Auftritt seiner Truppe ließ er abprallen. „Worüber reden wir eigentlich? Genießt doch einfach, wo wir als Verein stehen. Wenn jemand das nicht möchte, ist das auch okay, wir genießen es sehr“, sagte Arteta trotzig. Und Rice ergänzte: „Was kümmert es uns, was andere denken? Wichtig ist nur, was diese Mannschaft denkt, was dieser Trainer denkt.“ Auch in der Premier League sind die Londoner als Tabellenführer voll im Titelrennen.
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