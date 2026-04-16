Abschiebungs-Debakel: Jagd nach „schnellem Erfolg“

Und tatsächlich wird nur zwei Tage später eine der beiden, eine junge Frau mit ihrem erst vier Jahre alten Kind, in Oberösterreich verhaftet und nach Wien in die Unterbringung Zinnergasse gebracht. Dort werden Mutter und Tochter angehalten. Es wird ihnen gesagt, dass ein Flug bereits gebucht sei. Doch der Verfassungsgerichtshof stoppt die Abschiebung, weil der Fall dort noch anhängig ist ...