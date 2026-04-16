Schwarzenegger ergattert Rolle in Bestseller-Movie

„Beach Read“, veröffentlicht im Jahr 2020, erzählt die Geschichte von January Andrews (Dynevor), einer erfolgreichen Liebesromanautorin, die nach dem Tod ihres Vaters und der Entdeckung lange gehüteter Geheimnisse unter Trauer und einer Schreibblockade leidet. Während sie den Sommer im Strandhaus ihres Vaters in Michigan verbringt, um es für den Verkauf vorzubereiten, trifft sie unerwartet wieder auf Gus Everett (Schwarzenegger) – einen Autor, der früher ihr Rivale im College war. Da beide kreativ feststecken, einigen sie sich auf eine Schreib-Challenge, bei der sie die Genres tauschen und versprechen, dass es zwischen ihnen keine Romanze geben wird. Doch wie man so schön sagt: Pläne sind dazu da, über den Haufen geworfen zu werden.