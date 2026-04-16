Wettlauf gegen die Uhr
Millionäre wollen „Timmy“ heute das Leben retten
Buckelwal „Timmy“ hat sich im März 2026 in die Ostsee verirrt und ist seitdem mehrfach gestrandet. Am Donnerstag soll das Tier mit Luftkissen gerettet werden.
Geplant und finanziert wird das Vorhaben von den Unternehmern Karin Walter-Mommert (62, im Pferdesport aktiv) und MediaMarkt-Gründer Walter Gunz (79).
Vor Ort arbeiten Tierretter, Einsatzkräfte und Fachleute unter Hochdruck zusammen. Die Herausforderung: Der tonnenschwere Wal darf beim Anheben auf die Plane nicht zusätzlich verletzt werden.
Einzige Chance
Die Methode gilt als technisch anspruchsvoll, könnte aber die einzige Chance für das Tier sein. Die Zeit wird zudem knapp, denn ohne Hilfe droht dem geschwächten Wal der Tod.
Enges Zeitfenster
Die Anteilnahme ist laut „Bild“ groß – viele Menschen verfolgen die Rettung via Livestream. Ob der Buckelwal nach 17 Tagen tatsächlich gerettet werden kann, hängt nun von einem engen Zeitfenster und dem reibungslosen Ablauf der riskanten Aktion ab. Zudem müssen Wetter, Wasserstand und Logistik exakt zusammenpassen, damit die Aktion gelingt.
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