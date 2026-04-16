Millionäre wollen „Timmy“ heute das Leben retten

Enges Zeitfenster

Die Anteilnahme ist laut „Bild“ groß – viele Menschen verfolgen die Rettung via Livestream. Ob der Buckelwal nach 17 Tagen tatsächlich gerettet werden kann, hängt nun von einem engen Zeitfenster und dem reibungslosen Ablauf der riskanten Aktion ab. Zudem müssen Wetter, Wasserstand und Logistik exakt zusammenpassen, damit die Aktion gelingt.