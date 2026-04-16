Steinbrüche wehren sich: „Was soll das Theater?“

„Vollkommen unbedenklich“

Jetzt wehren sie sich aber als „Arge Naturgestein“ gegen die mögliche Gefahr, die von ihren Produkten ausgeht: „Faktum ist, dass in zahlreichen Hartgesteinen der natürliche Stoff Asbest in gebundener Form vorkommt und als solcher vollkommen unbedenklich ist“, heißt es per Aussendung. Asbest sei nur potenziell gefährlich als mikroskopisch kleine Faser, die eingeatmet werden kann. Das entstehe etwa beim Schleifen oder Fräsen. Das bloße Vorhandensein von Asbest – wie in den Proben von Greenpeace – sage noch nichts über die Gefährlichkeit aus, wird betont.