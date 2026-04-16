Asylwerber dürfen weiter entfernt in Haft sitzen

Der EuGH entschied am Donnerstag, dass das Vorgehen rechtmäßig gewesen sei. Migrantinnen und Migranten dürften auch nach der Frist für Grenzverfahren weiter in Einrichtungen festgehalten werden, wenn die Gründe weiter bestünden. Zudem sei auf ihren Schutz zu achten. Die Haft müsse erforderlich und verhältnismäßig sein und nur so lange wie unbedingt nötig. Laut dem Europäischen Gerichtshof ist jeder Fall einzeln zu prüfen.