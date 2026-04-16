Vici Swarovski startet mit eigener Modelinie durch

Ihren hervorragenden modischen Geschmack hat Moderatorin Victoria Swarovski in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Jetzt überraschte sie Fans auf Instagram mit einer besonderen Botschaft: Mit „ORIMEI by Victoria Swarovski“ bringt die 32-Jährige ihre eigene Modelinie auf den Markt!
In einem kurzen Videoclip sieht man die Kristallerbin, wie sie sich in einem einfachen weißen Tanktop und in Jeans vor einer Kamera räkelt. Untermalt mit spannungsgeladener Musik und einem vielsagenden Hinweis: „Wir haben an etwas gearbeitet...“, steht darunter geschrieben.
Wer auf das Kurzvideo klickt, landet auf einer noch fast jungfräulichen Instagramseite von „Orimei Fashion“. Den Namen Orimei verwendete Swarovski in der Vergangenheit bereits für ihre Kosmetiklinie. Der Name stammt aus dem Chinesischen und bedeutet „wahre Schönheit“. Den Begriff ließ sie sich zudem schon in der Vergangenheit markenrechtlich schützen.
Was genau Fans erwartet, das lässt Swarovski allerdings noch offen. Ob es sich um Basics, Abendgarderobe oder sonstige Anlass-Kleidung handeln wird, will Swarovski zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Frei nach dem Motto: Vorfreude ist die schönste Freude!
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