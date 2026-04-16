Vici Swarovski startet mit eigener Modelinie durch

Wer auf das Kurzvideo klickt, landet auf einer noch fast jungfräulichen Instagramseite von „Orimei Fashion“. Den Namen Orimei verwendete Swarovski in der Vergangenheit bereits für ihre Kosmetiklinie. Der Name stammt aus dem Chinesischen und bedeutet „wahre Schönheit“. Den Begriff ließ sie sich zudem schon in der Vergangenheit markenrechtlich schützen.