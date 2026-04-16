Razzien! Alfred Gusenbauer unter Untreue-Verdacht

In der Causa Signa geht es Schlag auf Schlag. Nur einen Tag, nachdem René Benkos langjähriger Berater Alfred Gusenbauer vor dem Handelsgericht Wien um Signa-Honorare der Jahre 2022 und 2023 hatte kämpfen müssen, nahmen Ermittler der Soko Signa Wohnsitze des ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden in Wien und in der Wachau ins Visier. Der Altkanzler steht unter Untreueverdacht und wird im Signa-Komplex nunmehr als Beschuldigter geführt. Für Alfred Gusenbauer gilt die Unschuldsvermutung.