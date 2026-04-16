Rheuma-Ambulanz wurde über Nacht geschlossen

400 Rheuma-Patienten bekommen in Großgmain (Salzburg) keinen Facharzt-Termin mehr: Die Spezialambulanz wurde mir nichts, dir nichts geschlossen. Mediziner sind erzürnt. Die Pensionsversicherungsanstalt, als Träger des Reha-Zentrums, will sich wieder auf die Kernaufgaben – also die Rehabilitation – konzentrieren ...
Ein Anruf mit Folgen: Das Reha-Zentrum in Großgmain telefoniert gerade 400 Rheuma-Patienten durch. Der Grund? Seit 1. Februar ist die Spezialambulanz für rheumatische Erkrankungen geschlossen. Von einem Tag auf den anderen wurde die Schließung veranlasst.
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