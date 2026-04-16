Stocker will Indien-Geschäft für Österreich öffnen

Auch bei Verteidigung und Frieden rückt man zusammen

Doch es geht nicht nur ums Geld. Beide Länder eint die militärische Neutralität - und der Ruf nach Frieden. „Militärische Konflikte bieten keine Lösung“, sagte Modi mit Blick auf die Ukraine und den Nahen Osten. Stocker sekundiert: „Frieden kann nur am Verhandlungstisch erreicht werden. Die Stimme Indiens hat dabei großes Gewicht.“