Trotz Fortschritt – Woher kommt das Negative?

Die Welt im Dauerkrisenmodus – dabei gibt es messbare Fortschritte: Der Ausbau von erneuerbaren Energien, die extreme Armut sinkt und sogar das Ozonloch schrumpft. Trotzdem denken wir oft pessimistisch über die Zukunft. Umweltpsychologin Sabine Pahl erklärt, warum positive Entwicklungen überlagert werden und wie wir aus diesem Denken rauskommen.