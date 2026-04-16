Der Pfad des abgeschossenen Fliegers ist auf allen Seiten gesäumt von den Missetaten der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Kameradschaft und der Pflicht die Verlorenen durch das Tal der Finsternis führt, denn er ist wahrlich der Hüter seines Bruders und der Finder der verlorenen Kinder. Und ich werde mit großer Rache und grimmigem Zorn auf jene herabfahren, die versuchen, meinen Bruder zu fangen und zu vernichten. Auf dass sie erfahren sollen, mein Rufzeichen ist Sandy One, wenn ich meine Rache an ihnen vollstrecke.

Pete Hegseth US-Kriegsminister Bild: AP/Rebecca Blackwell