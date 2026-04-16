Erkennen Sie ihn?
Hegseth zitiert erfundenen Bibelvers aus Kultfilm
Ein Gebet von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der bereits früher mit martialischen Predigten für Aufsehen sorgte, hat bei einem Gottesdienst im Pentagon für Verwunderung gesorgt. Der Grund: Seine Worte erinnerten stark an ein ikonisches Zitat aus dem Kultfilm „Pulp Fiction“ und weniger an die Heilige Schrift.
In den Hallen des US-Verteidigungsministeriums sorgte Kriegsminister Hegseth am Mittwoch für einen denkwürdigen Moment. Während eines Gottesdienstes trug er ein Gebet vor, das sich auf die erfolgreiche Rettung der über dem Iran abgeschossenen Air-Force-Piloten bezog – wir berichteten ausführlich über die spektakuläre Mission.
Soldat habe den Bibelvers übermittelt
Das Gebet sei ihm, so Hegseth, vom Leiter dieses heiklen Einsatzes übermittelt worden. Man nenne es intern „CSAR 25:17“, eine offensichtliche Anspielung auf den Bibelvers Hesekiel 25:17. Das Akronym steht für „Combat Search and Rescue“.
Was folgte, erinnerte jedoch stark an jene Worte, die dem Hirn des Kult-Regisseurs Quentin Tarantino entsprungen sind.
Der Pfad des abgeschossenen Fliegers ist auf allen Seiten gesäumt von den Missetaten der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Kameradschaft und der Pflicht die Verlorenen durch das Tal der Finsternis führt, denn er ist wahrlich der Hüter seines Bruders und der Finder der verlorenen Kinder. Und ich werde mit großer Rache und grimmigem Zorn auf jene herabfahren, die versuchen, meinen Bruder zu fangen und zu vernichten. Auf dass sie erfahren sollen, mein Rufzeichen ist Sandy One, wenn ich meine Rache an ihnen vollstrecke.
Pete Hegseth
US-Kriegsminister
Bild: AP/Rebecca Blackwell
Die Parallelen zum ikonischen Monolog von Samuel L. Jacksons Figur, der den Killer Jules Winnfield in „Pulp Fiction“ mimt, sind unüberhörbar. Dieser zitiert und zelebriert im Film seinen eigenen, fiktionalisierten Bibelvers, bevor er seine Opfer exekutiert.
Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter verlorener Kinder. Ich will große Rachetaten an jenen vollführen, die versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Mit Grimm werde ich sie strafen. Und du sollst wissen, ich bin der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstrecke.
Jules Winnfield
Auftragsmörder in „Pulp Fiction“
Lediglich der letzte Satz des Zitates findet sich so ähnlich in der Bibel wieder, das Tarantino größtenteils frei erfunden hat. Hegseth ersetzte die finale, biblisch anmutende Zeile „Und du sollst wissen, ich bin der Herr“ durch die militärisch-technische Wendung „Und ihr werdet wissen, mein Rufzeichen ist Sandy One“. Ein bekanntes Rufzeichen der CSAR-Flugzeuge.
Minister als „christlicher Krieger“
Hegseth vertritt einen ausgeprägten, fundamentalistischen christlichen Glauben, der oft als religiöser Nationalismus eingeordnet wird. Er sieht sich selbst als „Christian Warrior“ (Christlicher Krieger). Die Gottesdienste, die er im Pentagon abhält, haben bereits in der jüngeren Vergangenheit für Aufregung gesorgt, als er dafür betete, dass „jede Kugel ihr Ziel“ treffen solle.
„Gebt ihnen Weisheit bei jeder Entscheidung, Ausdauer für die bevorstehende Prüfung, unerschütterliche Einheit und überwältigende, entschlossene Gewaltanwendung gegen diejenigen, die keine Gnade verdienen.“
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