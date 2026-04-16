Österreicher haben trotz Verschärfung mehr Waffen

Grünen gehen Maßnahmen nicht weit genug

Ab 28. April gelten strengere Prüfungen vor dem Waffenbesitz und ein höheres Mindestalter für den Kauf. Wer genehmigungspflichtige Waffen der Kategorien A und B erwerben will, muss künftig mindestens 25 statt 21 Jahre alt sein. Bei Langwaffen der Kategorie C gilt bald ein Mindestalter von 21 Jahren, bisher konnten diese junge Erwachsene ab 18 Jahren kaufen. Für Menschen, die Waffen beruflich benötigen, sind Ausnahmen vorgesehen. Die Verschärfung ist eine Folge des Amoklaufs im Juni 2025 in einem Grazer Gymnasium. Zehn Menschen kamen ums Leben. Der Schütze hatte die Waffen legal besessen, obwohl ihm psychische Auffälligkeiten attestiert worden waren.