Lizenzkriterium erfüllt und neuer Trainer beim FAC

„Wichtig in der jetzigen Phase ist es, jemanden ins Trainerteam zu holen, der den Verein und die Gegebenheiten bestens kennt. Patrik weiß, wie der FAC funktioniert und Fußball spielt. Da der Kontakt zu ihm nie abgebrochen ist, war er für mich für den Cheftrainer-Posten sofort ein Thema. Er war ein wichtiges Mosaik in der Vizemeister-Saison und ist mitverantwortlich für den Aufschwung in den vergangenen Jahren“, erläuterte FAC-Sport-Geschäftsführer Lukas Fischer. Als erste Herausforderung wartet am Freitag ein Heimspiel gegen Amstetten. Der FAC ist nur drei Punkte hinter Austria Lustenau und St. Pölten Tabellendritter.