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Lizenzkriterium erfüllt und neuer Trainer beim FAC

2. Liga
16.04.2026 15:44
Patrik Schuch (l.) übernimmt in Floridsdorf.
Patrik Schuch (l.) übernimmt in Floridsdorf.(Bild: FAC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FAC hat am Donnerstag mit Patrik Schuch einen neuen Cheftrainer präsentiert. Der Fußball-Zweitligist reagierte mit dieser Entscheidung auf die in erster Instanz verweigerte Lizenz für die kommende Saison im Falle des Bundesliga-Aufstiegs. Dort benötigt es einen Coach mit UEFA-Pro-Lizenz, die der bisherige Cheftrainer Sinan Bytyqi nicht besitzt. Dieser werde laut FAC-Angaben „in den Stab der Co-Trainer wechseln“. Der Erhalt der Lizenz in 2. Instanz sollte nun gelingen.

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Der Vertrag des 55-jährigen Niederösterreichers gilt vorerst bis Saisonende und verlängert sich im Aufstiegsfall automatisch bis Sommer 2027. „Ich kenne den Verein, seine Philosophie und deren Mitarbeiter in- und auswendig. Das Trainergespann rund um Sinan Bytyqi hat bis zum heutigen Tag richtig gute Arbeit geleistet, und mit meiner Unterstützung möchte ich die bisherigen Verdienste im Idealfall mit dem Aufstieg krönen“, sagte Schuch. Er ist in Floridsdorf kein Unbekannter. Im Zeitraum von 2021 bis 2024 war er als Sportvorstand und als Sektionsleiter schon für den Klub tätig.

„Wichtig in der jetzigen Phase ist es, jemanden ins Trainerteam zu holen, der den Verein und die Gegebenheiten bestens kennt. Patrik weiß, wie der FAC funktioniert und Fußball spielt. Da der Kontakt zu ihm nie abgebrochen ist, war er für mich für den Cheftrainer-Posten sofort ein Thema. Er war ein wichtiges Mosaik in der Vizemeister-Saison und ist mitverantwortlich für den Aufschwung in den vergangenen Jahren“, erläuterte FAC-Sport-Geschäftsführer Lukas Fischer. Als erste Herausforderung wartet am Freitag ein Heimspiel gegen Amstetten. Der FAC ist nur drei Punkte hinter Austria Lustenau und St. Pölten Tabellendritter.

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