Unscheinbares Pflänzchen mit großer Geschichte

Er ist nicht groß, seine Schönheit will im genauen Betrachten gefunden werden, seine angeblichen Heilwirkungen sind legendär, seine Handelswege waren stets international: Auf den Spuren des Echten Speiks.
„Wohl in da Wiederschwing hob i mei Diandl drin. Es hat mi gar so gern, weil i ihr Röslan bring. I bring ihr Rauschkraut z‘haus und bring ihr Arnika, i bring ihr Enzian und Speik wohl a.“ Rosen, Almrosen, Arnika, Enzian und Speik – schöne und Heilwirkung versprechende Pflanzen schenkt der Bua in dem Volkslied seinem Diandl, und wird dafür mit Liebe belohnt. Was hat es mit dem Speik auf sich?
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