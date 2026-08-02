Erfolgsbilanz bestätigt den Carinthischen Kurs

„Außergewöhnliches sehen wie hören“

„Es hat sich herumgesprochen, dass man bei uns Außergewöhnliches sehen wie hören kann und dass jeder willkommen ist. Auch die Künstlerinnen und Künstler fühlen sich hier in Kärnten bei uns wohl. Mein Traum von einer inspirierenden Festivalstimmung in der Begegnung von Künstlern und Besuchern ist auf besondere Weise in der dritten Saison Wirklichkeit geworden“, so Kayali, die es auch niemals verabsäumt, allen zu danken, „die den Carinthischen Sommer zu diesem außergewöhnlichen Festival gemacht haben.“