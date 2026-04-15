EU-App für Altersprüfung im Internet „bereit“

Laut dem EU-Gesetz für digitale Dienste, dem Digital Services Act (DSA), müssen Minderjährige und ihre Sicherheit, ihre Privatsphäre und ihre privaten Daten online bereits besonders geschützt werden. Online-Plattformen müssen zudem Tools zur Altersüberprüfung einrichten, um sicherzustellen, dass die Gesetze – seien es europäische oder nationale – eingehalten werden. Die App soll das geeignete Instrument für Plattformen sein, um entsprechende Gesetze umsetzen zu können.