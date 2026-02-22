Was ein Social-Media-Verbot kann – und was nicht

Red Bull Salzburg fertigt den LASK mit 5:1 ab
Bundesliga-Schlager
Nachdem Australien als erstes Land eines eingeführt hat, wird auch bei uns über Social-Media-Verbote für Jugendliche debattiert. Bis Sommer soll ein Gesetzesentwurf stehen. Doch damit allein ist die komplexe Thematik laut zwei Fachleuten nicht gelöst.
Die „Krone“ sprach dazu mit zwei Experten, die sich schon lange damit auseinandersetzen, welchen Einfluss Soziale Medien auf Jugendliche haben: Armin Staffler ist Fachreferent bei der kontakt&co. Suchtprävention in Innsbruck. Matthias Kettemann lehrt und forscht am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Uni Innsbruck. Aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema blickend, stimmen sie in vielerlei Hinsicht überein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.