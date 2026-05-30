Hol dir deinen Heimvorteil für die WM

Damit kann die WM genau so erlebt werden, wie es am gemütlichsten ist: Daheim mit Freunden im Wohnzimmer und im Garten. Mit allem, was Du fürs Grillen, Chillen und Mitfiebern brauchst. Gelegenheit, um die WM daheim im Wohnzimmer zu genießen, gibt es genügend. Mit 48 Nationen und 104 Partien wird es die bisher größte WM der Geschichte. Dick eintragen müssen sich alle Fans natürlich die Österreich-Spiele: Am 17. Juni (6 Uhr) gegen Jordanien, am 22. Juni (19 Uhr) gegen Argentinien & am 29. Juni (4 Uhr) gegen Algerien.