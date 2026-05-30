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Mit „Krone“ & „Hofer“

Hol dir deinen Heimvorteil für die WM

Gewinnspiele
30.05.2026 18:30
(Bild: Krone kreativ, HOFER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Fußball-WM findet in Amerika statt und für viele Fans ist damit der Weg ins Stadion weiter als je zuvor. Doch echtes Fußballfieber braucht nicht immer ein Flugticket. Mit der „Krone“ und „HOFER“ kommt das große WM-Gefühl direkt nach Hause, denn wir verlosen 1000 Private Viewings mit „HOFER“-Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro.

Damit kann die WM genau so erlebt werden, wie es am gemütlichsten ist: Daheim mit Freunden im Wohnzimmer und im Garten. Mit allem, was Du fürs Grillen, Chillen und Mitfiebern brauchst. Gelegenheit, um die WM daheim im Wohnzimmer zu genießen, gibt es genügend. Mit 48 Nationen und 104 Partien wird es die bisher größte WM der Geschichte. Dick eintragen müssen sich alle Fans natürlich die Österreich-Spiele: Am 17. Juni (6 Uhr) gegen Jordanien, am 22. Juni (19 Uhr) gegen Argentinien & am 29. Juni (4 Uhr) gegen Algerien. 

Die WM mit den besten Freunden erleben.
Die WM mit den besten Freunden erleben.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Mitmachen und gewinnen
Jetzt kannst du ganz bequem mitmachen und eines von 1000 Private Viewing Packages von „HOFER“ gewinnen. Lade einfach die Sportkrone-App gratis herunter (im App-Store oder Google Play Store) oder fülle das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. Juni um 18:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. 

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