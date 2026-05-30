Diegos Doping, Torrekord und Superzwerg als König!

2026 wartet ein Sommer wie damals – zum zweiten Mal nach 1994 steigt die Fußball-WM in den USA. Der Blick zurück liefert Erinnerungen an eine Chaos-Eröffnung, einen gefallenen Superstar, Torrekorde und Brasiliens Superzwerg.
Ach, Diego! Nach der WM 1990 waren die argentinischen Offensivstars Maradona und Caniggia eher durch Kokainkonsum als durch sportliche Glanzlichter aufgefallen – in den USA 1994 waren sie dennoch dabei. Und alles begann gut: Beim 4:0 gegen Griechenland schloss Diego einen Angriff sehenswert zum 3:0 ab – es sollte das letzte Glanzlicht seiner aktiven Laufbahn sein. Nach dem 2:1 gegen Nigeria samt Maradona-Assist führte ihn eine Krankenschwester vom Feld. Der folgende Dopingtest schlug auf drei Substanzen an, darunter Ephedrin. Während das Stimulans daheim erlaubt war, galt es in den USA als verbotenes Steroid. „Ich glaube die FIFA verfolgt mich. Ich muss wohl meine Laufbahn beenden“, philosophierte er.
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