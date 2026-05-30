Steht jetzt auch ÖSV-Ass vor Wechsel zu Van Deer?

Karriereende kein Thema

Doch die Dornbirnerin machte nach der erfolgreichen Operation im Sanatorium Hochrum bei Doktor Christian Fink rasch klar, dass sie weitermachen will. „So geht meine Geschichte nicht zu Ende“, erklärte die Gesamtweltcupsiegerin 2022/23 damals. Aktuell befindet sich die 38-Jährige auf Strandurlaub, generell arbeite sie aber sehr fokussiert und erfolgreich am Comeback – auf Marcel Hirschers Van Deer-Skiern?