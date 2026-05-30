„Für Österreich ist bei der WM viel möglich!“

Ein richtiger Star-Auflauf am KAC-Platz in Klagenfurt! Beim Legenden-Match „KAC & Friends“ zwischen Fußballern und Eishockey-Cracks gab‘s viele tolle Szenen, etliche Nationalspieler, jede Menge Spaß – und fachkundige Meinungen zu Österreichs Chancen bei der Fußball-WM. Nach einer knappen Niederlage fordern die „Eishackler“ eine Revanche auf Kufen.
Die Favoritenrolle am grünen Rasen des KAC-Platz im Duell Kicker gegen Eishockey-Cracks war klar verteilt – die Fußballer um Europa-League-Sieger Martin Hinteregger ließen Ball und Gegner laufen. „Obwohl die Eishackler alle kicken können, das haben wir aber schon vorher gewusst“, so der 33-Jährige. „Es ist schön, mit so vielen Sportkollegen wieder zusammenzukommen – einige sind mit mir ja sogar in die Schule gegangen.“
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