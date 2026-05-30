„Für Österreich ist bei der WM viel möglich!“

Die Favoritenrolle am grünen Rasen des KAC-Platz im Duell Kicker gegen Eishockey-Cracks war klar verteilt – die Fußballer um Europa-League-Sieger Martin Hinteregger ließen Ball und Gegner laufen. „Obwohl die Eishackler alle kicken können, das haben wir aber schon vorher gewusst“, so der 33-Jährige. „Es ist schön, mit so vielen Sportkollegen wieder zusammenzukommen – einige sind mit mir ja sogar in die Schule gegangen.“