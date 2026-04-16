Graffiti-Vandale: Hier gehen Freiwillige ans Werk

In Favoriten formt sich eine Allianz gegen Graffiti-Geschmier. Die Keplerkirche wurde bereits gereingt. Nun machen sie sich an ein weiteres, beschmiertes Gebäude im Bezirk.
Mit Schriftzügen, Symbolen und politischen Botschaften übersät, war die Favoritner Antonskirche seit Monaten – genauso wie die Keplerkirche. Diese wurde in einer gemeinsamen Aktion zahlreicher Favoritner Religionsgemeinschaften und Freiwilliger bereits von den Schmierereien befreit. Nun kommt auch die Antonskirche dran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.