Graffiti-Vandale: Hier gehen Freiwillige ans Werk

Mit Schriftzügen, Symbolen und politischen Botschaften übersät, war die Favoritner Antonskirche seit Monaten – genauso wie die Keplerkirche. Diese wurde in einer gemeinsamen Aktion zahlreicher Favoritner Religionsgemeinschaften und Freiwilliger bereits von den Schmierereien befreit. Nun kommt auch die Antonskirche dran.