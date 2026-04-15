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Gastpatienten-Streit

Ordensspitäler: Nicht-Wiener müssen länger warten

Wien
15.04.2026 18:00
Zogen Bilanz: Mag. Martin Steiner (Franziskus Spital), Günter Pacher (Barmherzige Brüder), Dr. ...
Zogen Bilanz: Mag. Martin Steiner (Franziskus Spital), Günter Pacher (Barmherzige Brüder), Dr. Heinrich Resch (Sprecher der Wiener Ordensspitäler) und David Pötz (Vinzenz Kliniken Wien) (v.l.n.r.).(Bild: Philipp Stewart)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Es gab eine halbe Million Patienten, Fortschritte in der Roboterchirurgie und eine Ausbildungsoffensive, lautet das Resümee der Wiener Ordensspitäler zum Vorjahr. Aber auch Klagen und heikle Fragen rund um Gastpatienten beschäftigen die Kliniken. 

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Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler zogen Bilanz: Im Jahr 2025 wurden 120.341 Patienten stationär aufgenommen, 359.980 ambulant versorgt – rechnerisch jeder dritte stationäre Patient in Wien in einem dieser Häuser. Dazu kommen 58.924 Operationen und 11.590 Akut-Rettungszufahrten.

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