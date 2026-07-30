USA beenden Feuerpause: Neue Angriffe gegen Iran

Explosionen im Süden des Landes

Örtliche Medien meldeten Explosionen im Süden des Landes. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormuz sowie in der Provinz Bushehr. Laut Centcom wurden unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert. Die Angriffswelle sei inzwischen „erfolgreich“ beendet.