„Liebe die Jungs!“ Rapid-Triplepack, dann Ansage

Kara, der vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch noch einen Assist lieferte, meinte danach, er sei glücklich und werde „heute gut schlafen“. Die Vorfreude auf die kommenden Monate war dem 30-Jährigen deutlich anzumerken. „Ich glaube, dass wir als Mannschaft viel enger zusammengerückt sind. Man sieht, dass jeder für den anderen rennt.“ Der Zusammenhalt in der Mannschaft sei stark. „Ich liebe die Jungs, ich sehe sie mehr als meine Familie. Wir wollen einfach guten Fußball spielen, erfolgreich sein, und dafür arbeiten wir jeden Tag.“