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„Liebe die Jungs!“ Rapid-Triplepack, dann Ansage

Conference League
30.07.2026 06:13
Ercan Kara erzielte drei Tore beim Pflichtsieg der Rapidler.
Ercan Kara erzielte drei Tore beim Pflichtsieg der Rapidler.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Der SK Rapid hat seine Pflichtaufgaben vor dem Start in die Fußball-Bundesliga problemlos bewältigt. Dem Aufstieg in die zweite Cup-Runde am Sonntag folgte drei Tage später der Einzug in die dritte Runde der Conference-League-Qualifikation. Gegen den FC Santa Coloma aus Andorra setzte man sich mit einem 6:2-Heimsieg und dem Gesamtscore von 9:3 durch. Held des Abends war Ercan Kara mit einem Triplepack, das Resümee von Trainer Johannes Hoff Thorup fiel überwiegend positiv aus.

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Der Däne freute sich über „richtig schöne Tore“ und lobte seine Mannschaft vor allem für die Leistung im Spiel nach vorne. „Wir waren offensiv immer gefährlich“, erklärte Hoff Thorup. „Ich mag die Bewegungen, die wir in der Offensive machen können, und die Möglichkeiten, die wir von der Bank haben.“

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Dennoch gab es auch weniger positive Aspekte. „In zehn Minuten der ersten Hälfte waren wir in der Abwehr nicht solide genug. In den letzten zehn Minuten sind wir auf 60 oder 70 Prozent runtergegangen“, meinte der Coach.

Kara in illustrem Kreis
Dass dies ohne gravierende Folgen blieb, lag neben der mangelnden Qualität des Gegners auch an Kara. Der Stürmer stieß in einen illustren Kreis von nun zehn Spielern vor, die für Rapid in einem Europacup-Match dreimal oder öfter getroffen haben. Dazu zählen etwa Hans Krankl, Alfred Körner, Ernst Happel, Antonin Panenka, Guido Burgstaller oder das aktuelle Kadermitglied Louis Schaub.

Ercan Kara war der Held des Abends!
Ercan Kara war der Held des Abends!(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Kara, der vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch noch einen Assist lieferte, meinte danach, er sei glücklich und werde „heute gut schlafen“. Die Vorfreude auf die kommenden Monate war dem 30-Jährigen deutlich anzumerken. „Ich glaube, dass wir als Mannschaft viel enger zusammengerückt sind. Man sieht, dass jeder für den anderen rennt.“ Der Zusammenhalt in der Mannschaft sei stark. „Ich liebe die Jungs, ich sehe sie mehr als meine Familie. Wir wollen einfach guten Fußball spielen, erfolgreich sein, und dafür arbeiten wir jeden Tag.“

Für den Goalgetter gab es Sonderlob von Hoff Thorup. „Die drei Tore sind sehr schön für ihn, aber ich freue mich noch viel mehr über die Arbeit, die er geleistet hat“, sagte der Trainer. Kara trat nicht nur als Torschütze in Erscheinung, sondern ging auch weite Wege, zeigte sich sprint- und zweikampffreudig – laut Hoff Thorup kein Zufall. „Er ist schon in einer ganz anderen Verfassung aus dem Urlaub zurückgekommen und arbeitet seit dem ersten Trainingstag sehr hart.“

Hoff Thorup hat die Qual der Wahl
Hoff Thorup ortete in seinem gesamten Kader eine „gute Energie. Die Spieler wollen füreinander kämpfen.“ Umso schwieriger dürften die Personalentscheidungen werden, die der 37-Jährige für den Liga-Auftakt am Sonntag daheim gegen Altach zu treffen hat. Als Einserstürmer gilt eigentlich der am Donnerstag nicht eingesetzte Neuzugang Tonni Adamsen, der aber auch eine Etappe hinter Kara agieren kann. Mit Jannes Horn, Yusuf Demir und Nikolaus Wurmbrand wurden weitere Profis mit Chancen auf die Startelf nur eingewechselt, zudem saß der ebenfalls hoch im Kurs stehende Jakob Schöller auf der Bank.

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