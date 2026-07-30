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Einheimische betroffen

So sollen Abfahrtssperren auf A10 funktionieren

Salzburg
30.07.2026 06:00
Bilder wie diese, wo Urlauber durch den Ort Kuchl fahren, sollen vermieden werden.
Bilder wie diese, wo Urlauber durch den Ort Kuchl fahren, sollen vermieden werden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Umstritten, aber toleriert: Das sind die neuen Abfahrtssperren, die auf der Tauernautobahn jetzt auch Einheimische treffen. Ab 1. August werden Stau-Ausweicher mit Gittern auf der Urlaubsstrecke gehalten – zuerst Richtung Süden, dann Richtung Norden ...

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Das Land Salzburg greift gegen Blechlawinen in Gemeinden an der Tauernautobahn durch. Diesmal so rigoros, dass sogar Einheimische mit groben Einschränkungen rechnen müssen.

Um das leidige Thema von Stau-Ausweichern Richtung Süden zu bekämpfen, werden die Abfahrten Kuchl und Golling mit Gittern abgesperrt.

Zitat Icon

Ich freue mich sehr, dass endlich unserer Forderung der Abfahrtssperre beim Kreuzberg Gehör geschenkt wird! 

Hansjörg Obinger, Bürgermeister Bischofshofen

Bild: Andreas Tröster

Konkret werden diese Abfahrten am 1., 8. und 15. August blockiert. Von 7.30 bis 17 Uhr. Mit Absperrgittern. Auch Einheimische können dann nicht mehr durch. Auch die Auffahrt Golling Richtung Süden wird gesperrt. Lammertaler, die auf die Autobahn wollen, müssen über Hallein oder Eben ausweichen.

Hier die Übersicht über die Sperren...
Hier die Übersicht über die Sperren...(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Später wird Richtung Norden abgesperrt 
Für den Rückreiseverkehr wird in Richtung Norden die Abfahrt Pfarrwerfen am 22. August und bei Bedarf am 5. September gesperrt. Beim Knoten Pongau gilt bei der Ausfahrt Kreuzberg am 22. und 29. August sowie am 5. September ein Abfahr-Verbot. Zudem wird an denselben Tagen die Auffahrt Werfen Richtung Norden gesperrt (je von 7.30 bis 17 Uhr).

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Für Bischofshofens Ortschef Hansjörg Obinger ist der Versuch ein Segen. Er schreibt: „Ich freue mich sehr, dass unserer Forderung nach der Abfahrtssperre Gehör geschenkt wird! Die Stausituationen waren und sind für Einheimische unzumutbar!“

Ebens Bürgermeister Franz Fritzenwallner sagt hingegen: „Ich denke, die Geschwindigkeitsregelung mit den Überkopfanzeigen hätte ausgereicht.“

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