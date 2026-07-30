So sollen Abfahrtssperren auf A10 funktionieren

Später wird Richtung Norden abgesperrt

Für den Rückreiseverkehr wird in Richtung Norden die Abfahrt Pfarrwerfen am 22. August und bei Bedarf am 5. September gesperrt. Beim Knoten Pongau gilt bei der Ausfahrt Kreuzberg am 22. und 29. August sowie am 5. September ein Abfahr-Verbot. Zudem wird an denselben Tagen die Auffahrt Werfen Richtung Norden gesperrt (je von 7.30 bis 17 Uhr).