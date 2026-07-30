So sollen Abfahrtssperren auf A10 funktionieren

Umstritten, aber toleriert: Das sind die neuen Abfahrtssperren, die auf der Tauernautobahn jetzt auch Einheimische treffen. Ab 1. August werden Stau-Ausweicher mit Gittern auf der Urlaubsstrecke gehalten – zuerst Richtung Süden, dann Richtung Norden ...
Das Land Salzburg greift gegen Blechlawinen in Gemeinden an der Tauernautobahn durch. Diesmal so rigoros, dass sogar Einheimische mit groben Einschränkungen rechnen müssen.
Um das leidige Thema von Stau-Ausweichern Richtung Süden zu bekämpfen, werden die Abfahrten Kuchl und Golling mit Gittern abgesperrt.
Ich freue mich sehr, dass endlich unserer Forderung der Abfahrtssperre beim Kreuzberg Gehör geschenkt wird!
Hansjörg Obinger, Bürgermeister Bischofshofen
Bild: Andreas Tröster
Konkret werden diese Abfahrten am 1., 8. und 15. August blockiert. Von 7.30 bis 17 Uhr. Mit Absperrgittern. Auch Einheimische können dann nicht mehr durch. Auch die Auffahrt Golling Richtung Süden wird gesperrt. Lammertaler, die auf die Autobahn wollen, müssen über Hallein oder Eben ausweichen.
Später wird Richtung Norden abgesperrt
Für den Rückreiseverkehr wird in Richtung Norden die Abfahrt Pfarrwerfen am 22. August und bei Bedarf am 5. September gesperrt. Beim Knoten Pongau gilt bei der Ausfahrt Kreuzberg am 22. und 29. August sowie am 5. September ein Abfahr-Verbot. Zudem wird an denselben Tagen die Auffahrt Werfen Richtung Norden gesperrt (je von 7.30 bis 17 Uhr).
Für Bischofshofens Ortschef Hansjörg Obinger ist der Versuch ein Segen. Er schreibt: „Ich freue mich sehr, dass unserer Forderung nach der Abfahrtssperre Gehör geschenkt wird! Die Stausituationen waren und sind für Einheimische unzumutbar!“
Ebens Bürgermeister Franz Fritzenwallner sagt hingegen: „Ich denke, die Geschwindigkeitsregelung mit den Überkopfanzeigen hätte ausgereicht.“
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