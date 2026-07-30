„Völlig absurd!“ Klub nach Quali-Blamage am Boden

Nach 90 Minuten hatte Aarhus drei Tore erzielt, das Heimteam selbst keines. Es ging in die Verlängerung und den heimischen Fans war die Anspannung nun deutlich anzumerken. Kurz durften sie dennoch jubeln und glauben, dass man am Ende mit einem blauen Auge davonkommen könnte. Denn in der Verlängerung traf Filip Jagiello für Posen und stieß die Tür in Richtung Königsklasse wieder weit auf.