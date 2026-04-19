So wärmt man sich fürs Krafttraining richtig auf

Stärker, fitter oder gesünder werden – das sind Ziele der meisten, die ins Fitnessstudio gehen. Doch ausgerechnet das, was viele lediglich als lästige Pflicht empfinden, wird dabei häufig ausgelassen: das Aufwärmen. Genau das ist jedoch entscheidend – für die Leistungsfähigkeit im Training ebenso wie für die Verletzungsprävention. Warum der Körper vor der Belastung „hochgefahren“ werden sollte und wie ein sinnvolles Warm-up aussieht, erklärt der St. Pöltner Personalcoach Lukas Grigorescu.