So wärmt man sich fürs Krafttraining richtig auf

Wer sich im Fitnessstudio die Hantelstange schnappt oder an die Geräte wagt, der sollte seine Muskeln bestmöglich auf die bevorstehenden Strapazen vorbereiten. Doch wie macht man das am besten? Fitness-Experte Lukas Grigorescu gibt wichtige Tipps.
Stärker, fitter oder gesünder werden – das sind Ziele der meisten, die ins Fitnessstudio gehen. Doch ausgerechnet das, was viele lediglich als lästige Pflicht empfinden, wird dabei häufig ausgelassen: das Aufwärmen. Genau das ist jedoch entscheidend – für die Leistungsfähigkeit im Training ebenso wie für die Verletzungsprävention. Warum der Körper vor der Belastung „hochgefahren“ werden sollte und wie ein sinnvolles Warm-up aussieht, erklärt der St. Pöltner Personalcoach Lukas Grigorescu.
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