Diese Mythen verhindern den Erfolg beim Abnehmen

Kaum ein Bereich der Fitnesswelt ist so stark von Halbwissen geprägt wie der Fettabbau. Zwischen schweißtreibenden Work-outs, vermeintlichen Wundermitteln und starren Ernährungsregeln verliert man leicht den Überblick, was tatsächlich hilft. Der St. Pöltner Personalcoach Lukas Grigoresu erlebt diese Unsicherheit täglich in der Praxis – und klärt auf!
Wer Fett verlieren will, stößt schnell auf eine Flut an gut gemeinten Ratschlägen – und auf ebenso viele Irrtümer. Für den St. Pöltner Fitness-Experten Lukas Grigorescu ist klar: Viele der gängigen Annahmen rund um den Fettabbau halten einer genaueren Betrachtung nicht stand. Für die „Krone“-Leser beleuchtet er die größten Mythen rund um den Fettabbau genauer.
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