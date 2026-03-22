Diese Mythen verhindern den Erfolg beim Abnehmen

Wer Fett verlieren will, stößt schnell auf eine Flut an gut gemeinten Ratschlägen – und auf ebenso viele Irrtümer. Für den St. Pöltner Fitness-Experten Lukas Grigorescu ist klar: Viele der gängigen Annahmen rund um den Fettabbau halten einer genaueren Betrachtung nicht stand. Für die „Krone“-Leser beleuchtet er die größten Mythen rund um den Fettabbau genauer.