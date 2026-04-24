Verfolgungsjagd über 90 Kilometer ohne Schein

Nicht die erste Verfolgungsjagd

Richterin Verena Wegleiter schüttelte den Kopf: Der 19-Jährige hat nämlich ein paar Monate davor, im Juni 2025, bereits eine Verfolgungsjagd mit der Polizei gehabt, und dafür acht Monate auf Bewährung erhalten. „Ich hatte selbst Angst, Panik vor der Polizei“, meinte der Angeklagte. Der noch jüngere Beifahrer, ein Freund, habe ihn überzeugt, das Auto zu kaufen und zu fahren, weil dieser abhauen wollte, begründete der Angeklagte sein Handeln. Ziel wäre Innsbruck gewesen.