Verrostet, undicht und Co.: Das sagt Hersteller

Verrostete Pumpen, undichte Tankwagen, eigensinnige Lenkräder – immer mehr Kärntner Feuerwehren zeigen Schäden an Einsatzfahrzeugen auf. Nun meldet sich auch die Herstellerfirma zu Wort.
Mehrere Mängel weisen die Einsatzwagen der Kärntner Feuerwehren auf – nach dem „Krone“-Artikel meldeten sich weitere Wehren und berichten über weitere Schäden, mit denen sie sich seit Jahren abplagen. „Abgesehen von einer verrosteten Pumpe bemerkten wir Bremsschäden. Und bei einem Wagen riss das Lenkrad von selbst ständig in die linke Richtung – das ist teilweise lebensgefährlich! Und auch ein Tankwagen war undicht“, schildern uns die freiwilligen Mitglieder.
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