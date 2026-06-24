„Frage der Befangenheit hat sich mir nie gestellt“

Diskussion um Laptop-Dokumente

Für Diskussionen sorgten von den NEOS vorgelegte Dokumente, die sich auf dem Laptop Pilnaceks befunden haben sollen, darunter ein Brief von Fuchs‘ Anwalt sowie die Analyse der beiden Juristen zu einem OLG-Entscheid. Der OStA-Leiter wollte die Frage zuerst nicht beantworten, sah seinen höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt. Auch habe er keine Wahrnehmungen zu irgendwelchen Beratungstätigkeiten Pilnaceks: „Nach der Suspendierung hatten wir keine Berührungspunkte mehr, weil er nicht mehr mein Vorgesetzter war, außer in dem gegen uns geführten Strafverfahren. Da er strafrechtlich einer der besten Köpfe der Republik war, kann es durchaus sein, dass es hier einen Austausch gegeben hat“, blieb der OStA-Chef vage.