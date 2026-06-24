Pleite: Ist es vorbei mit Millstätter Wohnprojekt?

Für die SAPPL 51 GmbH ist es ein Albtraum. Denn bis vor einiger Zeit sanierte die Projektgesellschaft im Bereich des Millstätter Sees eine Wohnanlage. Doch nun steht das Projekt auf der Kippe – ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Für die acht Wohneinheiten ließen sich keine Käufer finden.
Insgesamt sind zwölf Gläuber von der Insolvenz der Projektgesellschaft „SAPPL 51 GmbH“ betroffen. Am Dienstag wurde am Landesgerichtshof Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 967.220 Euro angegeben.
Dienstnehmer sind laut Angaben nicht betroffen. Die Projektgesellschaft wurde 2020 gegründet und hatte vor, in der Ortschaft Sappl in Millstatt ein Gebäude mit acht Wohneinheiten zu sanieren. Außerdem war die Errichtung von Carports geplant. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Wolfgang Mitter.
Zwar Interessenten, aber keine Käufer
Bereits im November 2025 konnte man die Wohneinheiten kaufen. Und trotz zahlreicher Interessenten, die sogar die Einheiten besichtigten, wurde bis Ende 2026 kein Kaufvertrag unterzeichnet. Und auch von der Bank bekam die Schuldnerin keine weiteren finanziellen Mittel. Was nun mit der Baustelle weiter passiert, ist unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.