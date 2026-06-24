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SAPPL 51 GmbH

Pleite: Ist es vorbei mit Millstätter Wohnprojekt?

Kärnten
24.06.2026 10:36
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Für die SAPPL 51 GmbH ist es ein Albtraum. Denn bis vor einiger Zeit sanierte die Projektgesellschaft im Bereich des Millstätter Sees eine Wohnanlage. Doch nun steht das Projekt auf der Kippe – ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Für die acht Wohneinheiten ließen sich keine Käufer finden.

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Insgesamt sind zwölf Gläuber von der Insolvenz der Projektgesellschaft „SAPPL 51 GmbH“ betroffen. Am Dienstag wurde am Landesgerichtshof Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 967.220 Euro angegeben. 

Dienstnehmer sind laut Angaben nicht betroffen. Die Projektgesellschaft wurde 2020 gegründet und hatte vor, in der Ortschaft Sappl in Millstatt ein Gebäude mit acht Wohneinheiten zu sanieren. Außerdem war die Errichtung von Carports geplant. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Wolfgang Mitter. 

Zwar Interessenten, aber keine Käufer
Bereits im November 2025 konnte man die Wohneinheiten kaufen. Und trotz zahlreicher Interessenten, die sogar die Einheiten besichtigten, wurde bis Ende 2026 kein Kaufvertrag unterzeichnet. Und auch von der Bank bekam die Schuldnerin keine weiteren finanziellen Mittel. Was nun mit der Baustelle weiter passiert, ist unklar. 

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