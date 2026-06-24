Pleite: Ist es vorbei mit Millstätter Wohnprojekt?

Zwar Interessenten, aber keine Käufer

Bereits im November 2025 konnte man die Wohneinheiten kaufen. Und trotz zahlreicher Interessenten, die sogar die Einheiten besichtigten, wurde bis Ende 2026 kein Kaufvertrag unterzeichnet. Und auch von der Bank bekam die Schuldnerin keine weiteren finanziellen Mittel. Was nun mit der Baustelle weiter passiert, ist unklar.