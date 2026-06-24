46-Jährige wurde auf Straße geschlagen und gewürgt

Er folgte dem Geflüchteten und holte ihn schnell ein. Der Polizist versuchte, ihn festzuhalten. Aber „der Mann wurde daraufhin noch aggressiver und verletzte auch den Polizeibeamten“, schildert die Landespolizeidirektion den Vorfall. Und mit der Hilfe der Mitarbeiter der Stadt Villach, die vorher die Frau von ihrem Lebensgefährten schon retteten, konnte der 38-Jährige gebändigt werden. „Mit vereinten Kräften fixierten sie ihn bis zum Eintreffen der Streife am Boden“.