46-Jährige wurde auf Straße geschlagen und gewürgt

Ein Gewaltdrama ereignete sich Montagfrüh um 7.45 Uhr in der Villacher Gaswerkstraße. Eine Frau (46), Mitarbeiter der Stadt Villach und ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter, waren im brutalen Gerangel verwickelt.
Wilde Szenen spielten sich am Montag in Villach ab. Passanten sahen, wie ein Mann im Alter von 38 Jahren eine Frau (46) aus einem Auto zerrte. Sie berichteten, dass der gewalttätige 38-Jährige die Frau auch am Hals packte und zuschlug. Daraufhin zeigten zwei Mitarbeiter der Stadt Villach Zivilcourage, eilten zu Hilfe und versuchten den äußerst aggressiven Mann wegzuziehen.
Aufmerksamer Polizist verfolgte Flüchtenden
Während des Gerangels wurde einer der beiden Mitarbeiter verletzt. Der gewalttätige 38-Jährige, der der Lebensgefährte der Frau war, flüchtete daraufhin zu Fuß. Doch er konnte nicht entkommen. Denn ein aufmerksamer Polizeibeamter – er war zu diesem Zeitpunkt privat unterwegs, sah, wie der Mann versuchte abzuhauen und stellte sich ohne zu zögern in den Dienst.
Er folgte dem Geflüchteten und holte ihn schnell ein. Der Polizist versuchte, ihn festzuhalten. Aber „der Mann wurde daraufhin noch aggressiver und verletzte auch den Polizeibeamten“, schildert die Landespolizeidirektion den Vorfall. Und mit der Hilfe der Mitarbeiter der Stadt Villach, die vorher die Frau von ihrem Lebensgefährten schon retteten, konnte der 38-Jährige gebändigt werden. „Mit vereinten Kräften fixierten sie ihn bis zum Eintreffen der Streife am Boden“.
Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann, auf freiem Fuß, der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Landespolizeidirektion
Mehrere Verletzte
Der Schläger wurde sofort vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Sowohl seine Lebensgefährtin als auch der Polizeibeamte und ein Mitarbeiter der Stadt Villach wurden im Gerangel verletzt.
„Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann, auf freiem Fuß, der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachtes der mehrfachen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt“, so die Landespolizeidirektion. Außerdem wurde gegen ihn ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.
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