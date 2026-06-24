Kärntner Klimaheld wurde ausgezeichnet

Mitarbeiter und Umsatz gesteigert

„Die Partnerschaft zeigt seit 25 Jahren, wie öffentliche Hand und Privatwirtschaft zusammenarbeiten können. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde von 60 auf 90 gesteigert und der Umsatz verdreifacht“, so Bürgermeister Günther Albel. Dabei sorgen die Villacher Saubermacher nicht nur dafür, dass die Mülleimer stets geleert werden. Es gibt ein modernes Abfallwirtschaftszentrum, und mit gezielten Initiativen wird an den Schulen Bewusstsein geschaffen.