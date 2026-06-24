Kärntner Klimaheld wurde ausgezeichnet

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Stadt Villach und Saubermacher wurde bei Initiativtag gefeiert. Dabei wurde ein Klimaschutzheld ausgezeichnet
Einen innovativen Weg haben Stadt und das Entsorgungsunternehmen Saubermacher vor 25 Jahren bestritten. Im Rahmen der ersten öffentlich-privaten Partnerschaft in Kärnten wurde 2001 der gemeinsame Weg in der Abfallwirtschaft begonnen.
Mitarbeiter und Umsatz gesteigert
„Die Partnerschaft zeigt seit 25 Jahren, wie öffentliche Hand und Privatwirtschaft zusammenarbeiten können. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde von 60 auf 90 gesteigert und der Umsatz verdreifacht“, so Bürgermeister Günther Albel. Dabei sorgen die Villacher Saubermacher nicht nur dafür, dass die Mülleimer stets geleert werden. Es gibt ein modernes Abfallwirtschaftszentrum, und mit gezielten Initiativen wird an den Schulen Bewusstsein geschaffen.
Wie wertvoll die Jugend für den Klimaschutz ist, das zeigt der ausgezeichnete Felix Krainer. Der gebürtige Veldener hat mit seiner Initiative „Planet Matters“ eine Plattform in Sozialen Medien geschaffen, um die Menschen zum Müllsammeln zu bewegen.
Mehr als drei Millionen Menschen folgen seinen Aktivitäten. „Felix Krainer beweist, wie viel bewegt werden kann, wenn das eigene Engagement andere Menschen inspiriert. Genau solche Vorbilder brauchen wir, um Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig voranzubringen“, lobte Sauermacher-Gründer Hans Roth. Gemeinsam mit Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger verlieh Roth Krainer die Auszeichnung zum Klimahelden. Krainer: „Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern für die Millionen Menschen, die Müll sammeln.“
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