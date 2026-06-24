„Es ist meine Aufgabe, die Jungs besser zu machen“

„Wir werden jetzt in der Vorbereitung daran arbeiten, wie wir spielen wollen – und den Jungs Antworten geben, was sie in schwierigen Situationen zu tun haben.“ Für Rapids Cheftrainer Johannes Hoff Thorup zählt vor allem, „dass mehr Spieler selbst Verantwortung übernehmen“. Das Heimprogramm sei härter gewesen, „so konnten wir gleich mit mehr Intensität starten. Wir schauen auf jeden Spieler und seine Standards.“