Tragödie in Wien: Mann von U-Bahn erfasst

Störung bei Wiener Linien

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der U-Bahn-Fahrer wurde vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Der Vorfall führte im Frühverkehr zu Einschränkungen auf den Linien U4 und U6. Seit etwa 9 Uhr läuft der Betrieb wieder regulär. Bislang ist noch unklar, warum der Mann entschieden hatte, die Gleise zu überqueren.