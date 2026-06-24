Tragödie in Wien: Mann von U-Bahn erfasst

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochmorgen in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse in Wien-Meidling gekommen. Ein Mann wurde gegen 7 Uhr von der einfahrenden U4 erfasst und dabei tödlich verletzt.
Wie der ORF unter Berufung auf die Wiener Linien berichtet, soll der Mann die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf einfach überquert haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Zusammenstoß unglücklicherweise nicht mehr verhindert werden.
Störung bei Wiener Linien
Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der U-Bahn-Fahrer wurde vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Der Vorfall führte im Frühverkehr zu Einschränkungen auf den Linien U4 und U6. Seit etwa 9 Uhr läuft der Betrieb wieder regulär. Bislang ist noch unklar, warum der Mann entschieden hatte, die Gleise zu überqueren.
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