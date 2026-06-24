Plötzlich tragen BEIDE Belgien-Prinzessinnen Tiara

Beim Staatsbankett im Schloss Laeken in Brüssel (23. Juni 2026) vereint: Kronprinzessin Elisabeth, Prinz Gabriel, Kaiserin Masako und Kaiser Naruhito von Japan, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien sowie Prinz Emmanuel und Prinzessin Eleonore – ein festlicher Abend im Zeichen des Staatsbesuchs und 160 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen Belgien und Japan. (Bild: EPA/KONINKLIJK PALEIS/PALAIS ROYAL HANDOUT)