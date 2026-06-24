Plötzlich tragen BEIDE Belgien-Prinzessinnen Tiara

Dieser Abend hatte alles: Glamour, große Roben und funkelnde Wow-Momente! Beim Staatsbankett auf Schloss Laeken zu Ehren des japanischen Kaiserpaares zog vor allem die belgische Königsfamilie alle Blicke auf sich. Königin Mathilde glänzte in Couture – doch die eigentlichen Hingucker: ihre Töchter Elisabeth und Eléonore.
Königin Mathilde zeigte sich in absoluter Topform und setzte auf eine maßgeschneiderte Robe von Armani Privé. Der Look: ein fließender Ombré-Traum von zartem Puderrosa bis hin zu frischem Mintgrün. Aufwendige Stickereien mit Kristallen und Perlen verliehen dem Dress eine edle, fast märchenhafte Note.
Diadem der neun Provinzen
Dazu trug Mathilde eines der bedeutendsten Schmuckstücke des Landes: das Diadem der Neun Provinzen – ein royaler Auftritt, wie er im Bilderbuch steht. Kaiserin Masako begeisterte in einem eleganten, bodenlangen Abendkleid, das ihre klassische, zurückhaltende Stilnote perfekt unterstrich.
Lorbeerkranz-Tiara
Doch dann kamen Elisabeth (24) und Eléonore (18) – und stahlen mit ihrer Frische und zauberhaften Styling natürlich allen die Show.
Die Thronfolgerin begeisterte in einem eleganten, tief dunkelblauen Abendkleid mit Schleppe. Ihr großer Moment: Zum ersten Mal trug sie die berühmte Lorbeerkranz-Tiara – ein klares Signal ihres wachsenden königlichen Rollenverständnisses.
Geburtstags-Tiara
Prinzessin Eléonore, die jüngste Tochter von Mathilde sorgte, feierte eine noch wichtigere Premiere. In einem zarten rosafarbenen Cape-Kleid von Safiyaa trug sie erstmals ein Diadem – und überraschte mit einem bislang unbekannten Schmuckstück, das zuvor noch nie öffentlich zu sehen war.
Es heißt, die Tiara sei ein Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag im April gewesen.
Mit diesem perfekten modischen Auftritt und gleich zwei Tiara-Premieren an einem einzigen Abend hat die belgische Königsfamilie definitiv Modegeschichte geschrieben.
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