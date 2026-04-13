Neue Feuerwehr-Autos, aber mit mehreren Mängeln

Da freut man sich über ein neues Feuerwehrauto, für das man gut 500.000 Euro bezahlen muss, und dann weist es Schäden auf – so ärgerte sich in den vergangenen Jahren nicht nur eine heimische Feuerwehr über desolate Fahrzeuge. Gut 25 verschiedene Modelle, die jeweils teils mehr als ein Einfamilienhaus kosten, sind laut dem Kärntner Landesfeuerwehrverband aktuell von Fehlern betroffen.