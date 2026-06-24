Kletter-Profi Uznik: „Nicht leicht für den Kopf“

Eine durchwachsene Saison für Kletter-Ass Nicolai Uznik! Mit den Weltcup-Platzierungen 41 (in Bern/Sz), 29 (Alcobendas/Sp), 22 (Prag/Tsch) und 29 jetzt beim Heim-Event in Innsbruck blieb der 25-Jährige im Bouldern bisher weit hinter seinen Möglichkeiten. Nur in Tschechien kam er ins Halbfinale der Top 24, schied dann aber aus. „Alle vier Bewerbe waren zwar solide, aber das ist einfach zu wenig. Wenn du in der Weltspitze dabei sein willst, brauchst du überragende Leistungen. Leider ist derzeit der Wurm drin, aber zeitweise hat nur wenig gefehlt“, betont Uznik.