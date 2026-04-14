Malta jubelt im Derby – Doppelschlag entscheidet

Im Derby der Unterliga West sorgte ein Doppelschlag kurz vor der Pause für die Vorentscheidung. Innerhalb weniger Augenblicke stellte Malta auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den 3:1-Erfolg. In einem hart umkämpften Spiel brachte Malta den Vorsprung souverän über die Zeit und sicherte sich verdient die Punkte.