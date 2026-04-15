Darum kämpft die Post um ihre Zettelwirtschaft

Fast jeder kennt es: Berge von Zetteln nach dem Abschluss einer Versicherung, und auch bei regelmäßigen Anpassungen flattern seitenweise Verträge per Post ins Haus. Die Regierung will das mit ihrer Entbürokratisierungs-Offensive ändern und künftig dank Änderung im „Versicherungsvertragsgesetz“ Polizzen standardmäßig digital statt mit der Post versanden lassen.