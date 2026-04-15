Darum kämpft die Post um ihre Zettelwirtschaft

Die Koalition hat vor, die Zettelwirtschaft einzudämmen: Versicherungspolizzen sollen künftig standardmäßig digital statt postalisch verschickt werden. Diese Entbürokratisierungs-Offensive der Regierung stößt auf Widerstand der Post ...
Fast jeder kennt es: Berge von Zetteln nach dem Abschluss einer Versicherung, und auch bei regelmäßigen Anpassungen flattern seitenweise Verträge per Post ins Haus. Die Regierung will das mit ihrer Entbürokratisierungs-Offensive ändern und künftig dank Änderung im „Versicherungsvertragsgesetz“ Polizzen standardmäßig digital statt mit der Post versanden lassen.
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