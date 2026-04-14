Fällt eine Verkehrstafel unter das Amtsgeheimnis?

Das neue Informationsfreiheitsgesetz hält die Behörden seit einigen Monaten auf Trab: Denn Bürger haben im Rahmen der Auskunftspflicht binnen acht Wochen das Recht auf eine Antwort, um dann auch das Gericht anrufen zu können. Aktuell geht es etwa um eine neue Verkehrstafel auf der A2 bei Wien und um Anwaltshonorare.