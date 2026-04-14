Fällt eine Verkehrstafel unter das Amtsgeheimnis?

Das neue Informationsfreiheitsgesetz hält die Behörden seit einigen Monaten auf Trab: Denn Bürger haben im Rahmen der Auskunftspflicht binnen acht Wochen das Recht auf eine Antwort, um dann auch das Gericht anrufen zu können. Aktuell geht es etwa um eine neue Verkehrstafel auf der A2 bei Wien und um Anwaltshonorare.
Das Amtsgeheimnis gibt es in der alten Form nicht mehr – der Amtsschimmel dagegen wiehert immer noch! Seit September sind Behörden verpflichtet, Anfragen zu beantworten, sofern sie nicht gegen den Datenschutz oder Sicherheitsbedenken verstoßen. Und manche wollen's ganz genau wissen.
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