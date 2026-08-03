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Initiative für mehr freie Seezugänge in Kärnten

Kärnten
03.08.2026 12:00
In Kärnten sollen weitere freie Seezugänge entstehen – wie hier am Faaker See.
In Kärnten sollen weitere freie Seezugänge entstehen – wie hier am Faaker See.(Bild: Martin Steinthaler | tinefoto.co)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In Kärnten gibt es bereits 30 öffentliche Plätze für den schnellen Sprung ins kühle Nass. Mit den Geldern aus der Motorbootabgabe soll das Angebot an den heimischen Seen ausgebaut werden.

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Drei neue freie Seezugänge wurden im vergangenen Jahr geschaffen – darunter jener in Techelsberg am Wörthersee, der mit insgesamt 550 Quadratmetern Fläche entlang des Wörtherseeradweges zum Entspannen lädt. Insgesamt gibt es 30 dieser kostenlos zugänglichen Badeorte, und nun sollen es noch mehr werden.

Woher das Geld dafür kommt? Die Seezugänge werden von der sogenannten Seeuferkommission gesichert und aus den Geldern der Motorbootabgabe finanziert. Derzeit stehen der Kommission laut ORF Kärnten dafür elf Millionen Euro zur Verfügung, davon wurden bereits 1,3 Millionen investiert.

 Die Kommission finanziert zudem ökologische Maßnahmen, damit wird die Funktionsfähigkeit der heimischen Seen bewahrt. Vorschläge für neue freie Seezugänge kommen teils von Kommissionsmitgliedern selbst, von Maklern, von Gemeinden oder aus der Bevölkerung. Die Suche nach passenden Flächen erschweren allerdings die teils exorbitanten Grundstückspreise an den heimischen Seen.

Kärntens freie Seezugänge

  • Wörthersee: vor Velden über einen Waldweg, bei Bad Saag direkt am Radweg R4, Reifnitz bei der Kreuzung Süduferstraße mit Reifnitzer Straße, Techelsberg direkt am Radweg R4, vor der Teixelbucht an der Südufer Straße (km 11,3), bei der Kapuzinerinsel direkt an der Wörthersee Straße, vor Auen zwischen Kap Wörth und Golfclub Dellach, 
  • Ossiachersee: nach Ortsausfahrt Bodensdorf nach Trafohäuschen rechts, bei Steindorf nach der Eishalle
  • Millstättersee: Bank im See am Südufer zwei Kilometer nach „Charlys Beach Lounge“
  • Linsendorfer See: Linsendorfer Schleife
  • Kucherau in Gemeinde St. Margareten/Ros.
  • Reßnigteich direkt am Drauradweg Ferlach
  • Rauschelesee
  • Keutschacher See: beim Reifnitzbach direkt am Vier Seental Radweg
  • Hörzendorfer See
  • Freibacher Stausee
  • Falkertsee
  • Faakersee: Siedlerstrand, Westufer hinter Bundessportheim
  • Aichwaldsee

Für ausgiebige Tage direkt am Ufer eignen sich die freien Seezugänge übrigens nicht – es gibt etwa auch keine Sanitäranlagen vor Ort. Vonseiten des Landes Kärnten heißt es, man möchte nicht zum Betreiber von Strandbädern werden: Die Flächen sind für ein kurzes Verweilen oder einen schnellen Sprung in den See gedacht.

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