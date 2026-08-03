Initiative für mehr freie Seezugänge in Kärnten

Für ausgiebige Tage direkt am Ufer eignen sich die freien Seezugänge übrigens nicht – es gibt etwa auch keine Sanitäranlagen vor Ort. Vonseiten des Landes Kärnten heißt es, man möchte nicht zum Betreiber von Strandbädern werden: Die Flächen sind für ein kurzes Verweilen oder einen schnellen Sprung in den See gedacht.