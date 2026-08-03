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Franz Klammer: Tour mit Herz, die verbindet

Kärnten
03.08.2026 16:00
Schon seit 24 Jahren gibt es Radfahren für für den guten Zweck in Kärnten.
Schon seit 24 Jahren gibt es Radfahren für für den guten Zweck in Kärnten.(Bild: Martin Hofmann)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Am Mittwoch, 5. August, steigt die 24. Auflage der Rad-Charity-Veranstaltung „Tour de Franz“. Schirmherr und Olympiasieger Franz Klammer und ein prominentes Teilnehmerfeld radeln für den guten Zweck. Start und Ziel ist heuer die Burg Finkenstein.

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Franz Klammer tut viel Gutes: „Das wird sicher wieder eine lustige und runde Partie“, ist dem Olympiasieger die Vorfreude auf die 24. Auflage seiner „Tour de Franz“ deutlich anzumerken. Freunde und Wegbegleiter des Skikaisers treffen sich am Mittwoch, 5. August, um für die gute Sache in die Pedale zu treten.

Der Start dieser außergewöhnlichen Charity-Veranstaltung erfolgt heuer um 9 Uhr auf der Burg Finkenstein, die nach knapp 100 Kilometern auch den Zielort bildet. Gastgeber ist dort Burgherr und Unternehmer Thomas Seitlinger.

Wirtschaftsgrößen und Olympiasieger am Start
Klammers Ruf zum Mitradeln folgen unter anderen Olympiasieger Felix Gottwald (Nordische Kombination), Ski-Olympiasiegerin und WM-Medaillengewinnerin Kathi Truppe, Ski-Weltmeisterin Nici Schmidhofer, Kärntens Biathlon-Legende Daniel Mesotitsch, Spitzenwinzer Leo Hillinger, Red-Bull-Sportler Axel Naglich, Extrembergsteiger Stephan Keck, Hirter-Bier-Chef Niki Riegler, Unternehmer Walter Wiedenbauer, Burgherr Thomas Seitlinger und Ex-Radprofi Rene Haselbacher.

Franz Klammer (re.) mit Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser, den Organisatoren Ronny Hohenberger ...
Franz Klammer (re.) mit Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser, den Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher, Radprofi Marco Haller und Olympiasieger Felix Gottwald (v.l.).(Bild: Martin Hofmann)
Die Tour de Farnz ist knapp 100 Kilometer lang.
Die Tour de Farnz ist knapp 100 Kilometer lang.(Bild: Martin Hofmann)

Beim Start und bei den Zwischenstopps im Hotel „Voco“ in Villach (ca. 11 Uhr) und bei der Zentrale der Firma Sto (ca. 13 Uhr) gibt es für Fans übrigens die Möglichkeit, Stars und Prominenz hautnah zu erleben.

Allein im Vorjahr konnten sich Klammer und die „Tour de Franz“-Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher über die stolze Spendensumme von rund 50.000 Euro freuen. Mit Spendengeldern werden auch heuer wieder Kinder und Familien aus Kärnten, die Hilfe benötigen, unterstützt.

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Vom Radlertreffen zur Charity-Institution
„Die Tour de Franz ist eben nicht nur eine tolle und lustige Ausfahrt mit hervorragenden Sportlern, begeisterten Hobbyradlern und Freunden, sondern auch eine perfekte Möglichkeit, um Menschen zu helfen, die es notwendig haben“, sagt Klammer, der auch davor schwärmt, dass die „Tour de Franz“ in den vergangenen zwei Jahrzehnten weite Teile Kärntens befahren hat: „Da gab es viele schöne Eindrücke vom Weißensee bis nach Unterkärnten.“

Der Ursprung der „Tour de Franz“ war übrigens eine Ausfahrt der Hobbyradlrunde Feistritz/Drau, der auch Klammer angehört. Was mit einem Dutzend Teilnehmern begann, wuchs von Jahr zu Jahr und wurde rasch eine Radausfahrt für den guten Zweck.

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