Franz Klammer: Tour mit Herz, die verbindet

Vom Radlertreffen zur Charity-Institution

„Die Tour de Franz ist eben nicht nur eine tolle und lustige Ausfahrt mit hervorragenden Sportlern, begeisterten Hobbyradlern und Freunden, sondern auch eine perfekte Möglichkeit, um Menschen zu helfen, die es notwendig haben“, sagt Klammer, der auch davor schwärmt, dass die „Tour de Franz“ in den vergangenen zwei Jahrzehnten weite Teile Kärntens befahren hat: „Da gab es viele schöne Eindrücke vom Weißensee bis nach Unterkärnten.“